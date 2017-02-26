Котенок Бельканто знакомит маленьких слушателей с музыкой

Главный герой – маленький котёнок по имени Бельканто и его друзья знакомят юных читателей с миром музыки, весело и интересно рассказывая об инструментах, жанрах, великих композиторах, о том, как создаются произведения и почему не так-то просто написать даже самую коротенькую песенку.

Купить книги о котёнке в свободной продаже невозможно – сказки, написанные специально для зрителей «Бельканто», дарят детям на концертах фонда.

«В нашей афише много сказочно-музыкальных программ для детей. Но, в какой-то момент, стало обидно - почему у нас нет собственной сказки? И мы решили исправить эту несправедливость. Теперь маленькие гости наших концертов получают в подарок книжки с историями о котёнке Бельканто. Истории получились увлекательными, книжки - красочными. А как иначе? Ведь наши дети достойны самого лучшего!», - объяснила художественный руководитель фонда «Бельканто» Татьяна Ланская.

Замысел книги в фонде появился в 2016 году, тогда же было решено создать коллектив, который начнет работу над воплощением идеи. Тогда же придумали, что иллюстрации к каждой книге должен создавать не один художник, а разные. Так, от сборника к сборнику станут возникать новые художественные версии и это тоже отличительная особенность очередного проекта «Бельканто». Над иллюстрациями уже работали Татьяна Никитина, Николай Фомин, Екатерина Ройз и другие художники. Сейчас издано 13 сборников, к публикации готовятся еще пять. По словам автора текстов сказок Дмитрия Бочарова, сюжеты историй о музыкальном котёнке рождаются легко.

«Сюжеты возникают сами. Нужно только хорошенько вслушаться в тишину. Ведь кошки гуляют сами по себе. Котята - тоже. Они приходят к тому, кто их ждёт. И не обижает. Сказки про котёнка - это сказки про ребёнка, который учится музыке. В этих сказках - и радость творчества, и тяжесть труда. Я сам когда-то учился музыке, и дочки мои учились. Плюс к этому, я, вот уже много лет, обучаю игре на скрипке. Все проблемы, возникающие у моего маленького героя - знаю. И понимаю. А ещё знаю, как решить эти проблемы», - поделился музыкант, сказочник и поэт, драматург и фотограф Дмитрий Бочаров.

Книги со сказками о котёнке Бельканто маленькие слушатели нередко читают прямо перед концертами – уютно устраиваясь в фойе за несколько минут до начала действия. В феврале музыкальные спектакли можно увидеть в музее им.Пушкина, Особняке на Волхонке, салоне Зинаиды Волконской, Кафедральном Соборе Петра и Павла, Рахманиновском зале Консерватории. Юным зрителям покажут пять музыкальных сказок с песочной анимацией, поставленных по произведениям великих мировых писателей, концерты с органом и народными инструментами, а также шоу барабанов «Все барабаны мира для самых маленьких».