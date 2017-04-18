Фото ребенка Вадима Казаченко появились в сети

Лишь спустя месяц после появления чада на свет Ольга отважилась показать его поклонникам, пишет Starhit. Тем не менее лицо наследника она старательно прячет от общественности.



Ольга Казаченко с ребенком

Сейчас между Ольгой и Вадимом Казаченко не прекращаются споры. Все недоразумения экс-супруги уже решают в суде. Адвокат Катя Гордон, которая защищает женщину, рассказывала, что в день рождения малыша звезда 90-х не позвонил бывшей жене и не поинтересовался ее самочувствием и здоровьем наследника. Однако директор артиста Ирина Аманти сообщила, что сама Ольга не торопилась делиться радостной новостью с отцом ее ребенка. Невеста Вадима Казаченко уличила его экс-супругу во лжи

«Но самое ужасное, что обвиняют Казаченко в том, что он якобы игнорирует бывшую жену. А она даже не сообщила ему, что родила! Как это так? Даже смс не отправила. Ольга, которая считает, что Вадим отец ребенка, ему ни словом не обмолвилась о том, что малыш появился на свет. До сих пор мы не знаем пол ребенка, лишь догадываемся, что это мальчик по фотографиям соцсетей, его вес, рост и даже точную дату рождения», - рассказывала Аманти.