Фото ребенка Вадима Казаченко появились в сети

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10 марта экс- жена Вадима Казаченко Ольга стала мамой. Женщина скрывала дату рождения малыша и не стала сообщать никаких подробностей.

Лишь спустя месяц после появления чада на свет Ольга отважилась показать его поклонникам, пишет Starhit. Тем не менее лицо наследника она старательно прячет от общественности.

Ольга Казаченко с ребенком
Ольга Казаченко с ребенком

Сейчас между Ольгой и Вадимом Казаченко не прекращаются споры. Все недоразумения экс-супруги уже решают в суде. Адвокат Катя Гордон, которая защищает женщину, рассказывала, что в день рождения малыша звезда 90-х не позвонил бывшей жене и не поинтересовался ее самочувствием и здоровьем наследника. Однако директор артиста Ирина Аманти сообщила, что сама Ольга не торопилась делиться радостной новостью с отцом ее ребенка. Невеста Вадима Казаченко уличила его экс-супругу во лжи

«Но самое ужасное, что обвиняют Казаченко в том, что он якобы игнорирует бывшую жену. А она даже не сообщила ему, что родила! Как это так? Даже смс не отправила. Ольга, которая считает, что Вадим отец ребенка, ему ни словом не обмолвилась о том, что малыш появился на свет. До сих пор мы не знаем пол ребенка, лишь догадываемся, что это мальчик по фотографиям соцсетей, его вес, рост и даже точную дату рождения», - рассказывала Аманти.

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