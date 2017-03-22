Вадим Казаченко стал отцом

«СтарХит» связался с юристом Катей Гордон, которая представляет интересы Ольги в суде против Вадима Казаченко.

«Насколько я знаю, певец ничего не сделал в день, когда его супруга родила – не позвонил и не поздравил. Зато устроил пошлое, на мой взгляд, предложение руки и сердца своему директору Ирине Аманти. Мне кажется, что мужчина, который так поступает, пока его жена рожает, не очень хороший человек», - рассказала Starhit.ru юрист Катя Гордон.

Сейчас Ольга и Катя ждут, когда вступит в силу принятое решение суда об отмене постановления о признании брака фиктивным Вадима Казаченко. Гордон пояснила, что в настоящий момент мужчина действительно имеет полное право жениться на другой. Тем не менее это не освободит его от ответственности за ребенка в будущем.



Вадим и Ольга Казаченко

«Хочется обратиться к Вадиму Казаченко. Ребят, давайте все вместе оставим стыдную попытку пожениться. Не будем усложнять ребенку жизнь, который стараниями Казаченко может получить прочерк в графе «отец» в свидетельстве о рождении. Давайте просто порадуемся новой жизни, тем более, что это - прекрасная возможность помириться. Все же можно сделать по-человечески. Я предлагаю порадоваться, что у Вадима и Ольги Казаченко родился ребенок», - обратилась Гордон.

Катя пояснила, что у Ольги есть 30 дней с момента рождения ребенка для оформления документов - стоит вопрос о том, чье имя будет указано в графе «отец». Тем не менее юрист переживает, что Казаченко может направить жалобу в суд, чтобы отсрочить вступление в силу решения суда. Брак Вадима Казаченко признали действительным

По словам Кати, Ольга сейчас старается не думать о возможных неприятностях, а всецело поглощена заботами о новорожденном малыше. Она принимает поздравления с появлением первенца.

«Оля сейчас сконцентрирована на ребенке, как и любая нормальная мама. Мне кажется, у нее в глубине души все еще теплится надежда, что они с Вадимом помирятся. На мой взгляд, Казаченко ведет себя как-то не по-человечески. Я уверена, что Оля будет только рада желанию отца общаться с ребенком. С ее стороны точно не будет преград», - призналась Гордон «СтарХиту».

Катя Гордон также сообщила, что ее клиентка не имеет ничего против того, чтобы сделать ДНК-тест и доказать отцовство Казаченко. Более того, по словам владелицы юридической компании «Гордон и сыновья», это станет лишним доказательством, что брак Ольги и Вадима был настоящим.