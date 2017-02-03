Галанин снял «Приметы» в двух вариантах

Примечательно, что ролик выпущен в двух вариантах, пишет "Репродуктор". Клип «Приметы» будет существовать в расширенной «кино-версии» и в виде обычного музыкального ролика. Первый можно увидеть только в интернете, второй сделан специально для телевизионного эфира. Разница между версиями заключается не только в хронометраже, но и в цветовой гамме.

Снял клип режиссёр Олег Компасов. Главные роли в этом «блокбастере» исполнили актёры Максим Лагашкин и Екатерина Стулова. Также в кадре появляются Федор Дунаевский, Артём Федотов и Сергей Галанин.