Группа «Отава Ё» отправляется на гастроли в Индию

- Когда мы впервые оказались в Индии в 2013 году, для нас та поездка стала определенным культурным событием, - говорит лидер группы Алексей Белкин. - Было очень полезно оказаться в стране, в которой огромное количество людей живёт на улице в буквальном смысле этого слова. Играть для индийской публики оказалось очень ответственным делом, но нам всё же удалось найти ключ к сердцам индийских слушателей. Помимо концерта, на удивление очень хорошо прошёл мастер-класс по русским народным танцам, который мы устраивали в рамках фестиваля.

«Отава Ё» примет участие в фестивале Sur Jahan (ex-Sufi Sutra), который пройдёт в Калькутте 3-5 февраля и на Гоа 8-10 февраля, в рамках которого сыграет 2 концерта и проведёт 2 мастер-класса по русским танцам. В фестивале примут несколько фолк-групп из Индии, Чехии, Дании, Швеции и России. Вход на фестиваль бесплатный.

- В прошлую поездку у нас чуть не произошёл курьёзный случай, - продолжает Алексей Белкин. - Когда мы готовились к поездке, то решили, что было бы неплохо продемонстрировать индийской публике, что мы тоже хотя бы немного, но знакомы с индийской музыкальной культурой. Самым оригинальным нам показалось во время одной из композиций попробовать имитировать перкуссию на индийский манер. Это когда человек пропевает ритмический рисунок перкуссии - та-кати-ки-та. Это должен был делать наш гитарист Алексей. На репетиции мы это попробовали и всем очень понравилось. Но, попав на фестиваль, мы от этой идеи тут же отказались, так как в каждой из выступающих индийских групп был такой момент, когда кто-нибудь (например, гитарист) начинал голосом имитировать перкуссию, и на третьей выступающей группе это стало вызывать скорее улыбку. Даже когда выступал Trilok Gurtu. Так что мы решили не выпендриваться и просто сыграть русскую музыку, которой на фестивале больше не было ни в каком виде!