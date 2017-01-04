Отава Ё представила фильм-концерт

Основой для этого фильма-концерта послужила запись выступления группы «Отава Ё», которое состоялось в Санкт-Петербурге 22 мая 2015 года. Режиссёр – Всеволод Алёхин, исполнительные продюсеры – Алексей Белкин и Алексей Румянцев.

Фильм «Дайте маленькое времечко весёлому побыть» снят при финансовом участии поклонников коллектива. В течение нескольких недель 2015 года на портале краудфандинга «Планета» проходил сбор средств на съёмку и производство видеозаписи. В рамках акции удалось собрать 377 442 рубля, что почти на 100 000 рублей больше суммы, в которую рассчитывали уложиться музыканты, пишет Репродуктор.