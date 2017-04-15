Группа «После 11» представит «Народные картинки»

Помимо уже знакомых публике композиций в этот вечер прозвучат подлинные народные песни в авторских обработках участников группы.

Гостями программы станут известные артисты, работающие в народном жанре – участницы телепроекта «Голос» Луиза Имангулова и Анастасия Спиридонова, артист театра и кино Иван Замотаев, дуэт аккордеонистов братьев Кирилла и Константина Бондаренко, Оркестр Волынщиков Москвы, народный хор РАМ им. Гнесиных.

Среди музыкальных сюрпризов от артистов группы «После 11» – не только неожиданные дуэты, но и яркие оригинальные аранжировки.

Группа «После 11» была образована в 2001 году выпускниками Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Сегодня в репертуаре коллектива – авторские и народные песни, аранжированные в стиле поп-рок, фолк-рок. И при исполнении зажигательных композиций, и в глубокой мужской лирике артисты активно используют многоголосие, уже давно ставшее их визитной карточкой. Именно это позволило группе с успехом выступать на различных российских и международных конкурсах и фестивалях – в том числе «Нашествие», «Славянский базар», «Этносфера», «Песни России» и др.. Песни «После 11» находятся в ротации многих FM-радиостанций, а музыкальный коллектив успешно гастролирует по городам России и зарубежья.

17 апреля, 19:00.