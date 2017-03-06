Лидер Bad Boys Blue пострадал в ДТП в России

Об этом сообщил Interfax менеджер музыканта Тарас Волковинский в воскресенье.

"В субботу утром по пути в Томск наш автомобиль столкнулся с грузовиком, который перекрыл часть проезжей части. В результате столкновения Джон сломал бедро, ему оказали первую помощь в Болотном, после чего доставили в Томск, где успешно прооперировали", - сказал Волковинский.



Джон МакИнерни

По его мнению, ДТП произошло из-за плохой видимости и скользкой дороги.

"Водитель до последнего пытался избежать аварии, но, к сожалению, наш автомобиль боком врезался в фуру. Все кроме Джона получили незначительные ссадины и ушибы", - пояснил собеседник агентства.

"К сожалению, Джон не смог принять участие в концерте, который состоялся в субботу в томском "Дворце спорта". Теперь он планирует утром в понедельник вылететь в Москву, а оттуда - в Варшаву", - добавил Волковинский.