Солист Bad Boys Blue прислал видео российским врачам

"Здравствуйте все! Это Джон из Bad Boys Blue! Как вы можете видеть, я выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что скоро я смогу ходить без костылей. Благодарю докторов, медсестер – всех, кто участвовал в моем лечении. Всего хорошего", — говорится в видеопослании, записанном музыкантом в Варшаве для департамента здравоохранения Томской области ко Дню медицинского работника.

ДТП произошло на новосибирской трассе в марте. Автомобиль, в котором ехали музыканты, столкнулся с грузовиком. В результате столкновения Джон сломал бедро, ему оказали первую помощь в Болотном, после чего доставили в Томск, где успешно прооперировали. Он пробыл в Томске три недели.