Лидер Bad Boys Blue задержится в российской больнице

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Лидер Bad Boys Blue Джон МакИнерни, пострадавший в ДТП по дороге из Новосибирска в Томск, проведет в больнице еще несколько дней, после чего планирует вылететь в Варшаву.

Об этом сообщил ТАСС менеджер коллектива Тарас Волковинский.

Джон МакИнерни
Джон МакИнерни

"Ближайшие три-пять дней решили остаться в больнице, поскольку врачи планируют провести комплексной обследование. МакИнерни чувствует себя хорошо", - сказал собеседник агентства. В лечении МакИнерни участвуют, помимо врачей клиники, где он находится, специалисты других томских больниц.

Как ранее сообщалось, автомобиль, в котором Джон МакИнерни ехал из Новосибирска на концерт в Томск, занесло на скользкой дороге, он столкнулся с припаркованной на обочине фурой.

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