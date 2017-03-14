Марк Тишман - «730»

Первое музыкальное издательство, 2017.

Жанр: поп, русский шансон.

Марк Тишман получил известность на «Фабрике звезд 7» Константина Меладзе, где занял второе место. Уже тогда было заметное отличие Марка от всех остальных девочек-мальчиков — уж слишком интеллигентен этот парень неопределенного возраста с красным дипломом МГУ (факультет иностранных языков) и студент факультета музыкального театра РАТИ. Меладзе отметил приятный тембр (к этому слову мы еще не раз вернемся) Тишмана, но работать с ним после проекта не стал.

Благодаря поддержке Первого канала Тишман не пропал, а будучи сонграйтером, еще и регулярно стал давать поводы показать себя. Кроме того, в нем открылся талант ведущего концертов и мероприятий, и даже больший талант, чем вокально-песенный. Последовала череда приглашений вести корпоративы и фестивали, включая «Новые песни о главном».

Все бы хорошо, но ни одного зубодробительного шлягера Тишман написать не сумел, и даже захудалого хита — тоже. Все песни Тишмана хороши этим убаюкивающим бархатистым тембром артиста, они в меру мелодичны и не глупы. Но нет той магической формулы хита, который взрывает эфир и звучит «из каждого утюга». Ни одной! За 10 лет эфиров на Первом и других каналах! Это поразительная неудача, такого шанса судьба предоставляет мало кому.

Новый альбом «730» (по легенде, столько в мегабайтах весил контент альбома, включая фотографии) словно задался целью подтвердить все сказанное выше. Интеллигентность снова сыграла злую шутку с песнями — даже разудалый шансон Марк Тишман поет стеснительно, словно извиняясь за сам факт. Лучшая песня альбома «Моя актриса» (перекликающаяся со знаменитой песней Дианы Арбениной) словно вымучена, обезжизненна — даже самые пронзительные слова Тишман проговаривает с таким самолюбованием относительно собственного тембра, что текст обессмысливается на добрую половину.

При всем этом заметно, что прозорливый артист подготовил песни для гастролей по всяким Пырловкам, - немало песен с географическими названиями, которые при случае можно заменить на любое другое. Хватает и жанрового разнообразия — дэнс, шансон, баллады сменяют друг друга с математической точностью. Как композитор, Тишман имеет существенный недостаток — он слишком сдержан, слишком хорошо знает рамки своего голоса, и оттого его мелизмы спотыкаются об выдуманные им самим тиски. Самое забавное, что даже инструментальные партии в тех же тисках! На альбоме есть две песни Андрея Мисина («Иллюзиции» и «Я вернулся») - легко убедиться, что там таких тисков нет, аккордеон легко летает вверх и вниз в любых направлениях.

Вряд ли 16 песен из альбома не то, что «взорвут чарты», а вообще будут чартами замечены. Да они и не для того. Это песни для выступлений на Дне города Пырловка и пафосные баллады для Кремля и Крокуса. Медийность артиста позволяет ездить как «лицо из телевизора», и наличие хитов приветствуется, но не обязательно. Удовлетворяет ли этот сомнительный уровень самого умницу Тишмана? Вряд ли. Но и вырваться за эти рамки Тишман пока не способен.

Оценка: 5 из 10.

Гуру КЕН