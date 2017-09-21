«Марсель» рискнули жизнью ради кита

В этой песне будет не только прекрасный саксофон, ставший одним из отличительных признаков коллектива, но и голос Мити. Как признается лидер группы «Марсель» Степан Ледков, эта песня и клип полностью отвечают концепции группы – в них всё со смыслом, а над музыкой работали все участники коллектива.

Степа высоко оценил творчество друга: «Стихи очень чувственные и честные, которые, действительно, цепляют. Я первый сказал Мите, что это круто, и поддержал его в работе над песней, стоял у истоков аранжировки. А новое видео – невероятная история, целый короткометражный фильм, от которого остается послевкусие и желание пересмотреть его ещё раз».

Увидеть китов – давняя мечта Мити Блинова. Отправившись в путешествие на Камчатку, он не только снял захватывающее видео, передав всю красоту и мощь природы нашей страны, но и осуществил мечту: во время морской прогулки съемочная группа встретила в море настоящих китов и касаток. На волне положительных эмоций, музыкант с легкостью преодолел необходимые для реализации идеи испытания: исполнил на саксофоне партию из песни на краю обрыва высотой около 200 метров, и плыл в ледяной воде, температура которой не превышала +6 градусов...