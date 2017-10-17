Солист группы «Марсель» путешествует на самокате

Теперь это чудо техники стало любимым развлечением и способом перемещения артиста, оказавшись не только интересным, но и очень функциональным.



Это чудо техники стало любимым развлечением артиста

Опробовав его на первых же гастролях, Степан и его чемокат сразу стали "звездой вокзалов-аэропортов", собирая всеобщее внимание и множество комментариев в соц.сетях. Певец шутит, что теперь у него нет необходимости в такси от аэропорта до гостиницы, ведь на своем электросамокате он может доехать самостоятельно! На большой сольный концерт в Москве в эту пятницу артист тоже планирует приехать на самокате. А вот только воспользуется ли при этом помощью поезда или самолёта, он не уточняет.

Петербургское трио приедет в Москву с большим сольным концертом, который состоится 20 октября в клубе «Известия Hall». В программе концерта будут все хиты группы за 12 лет: как принесшие первую популярность «Сколько бы», «Туда где», «Настроение осень» и «Эта песня для тебя», так и недавно взорвавшие интернет и покорившие радиоэфиры «Предубеждение и гордость», «Здравствуй, мам» и дуэт с Artik & Asti «Не отдам». Не обойдется без премьер, сюрпризов и оригинальных прочтений песен, которые будут интересны, как тем, кто пришел на концерт впервые, так и поклонникам коллектива, не пропускающим ни одного выступления.

В Москве группа выступит в первоначальном составе с барабанщиком и бас-гитаристом, с которыми ребята создавали группу в 2005 году в общежитии Петербургского Университета Культуры и Искусств.