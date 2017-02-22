Московская филармония подала 200 тысяч абонементов за первую ночь продаж

Об этом сообщил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в рамках проекта Общественной палаты РФ "Час с министром".

"В этом году мы продали за ночь 200 тысяч абонементов. Компьютеры зависали, люди жаловались, что часами не могут войти и купить. Такого спроса никто не ожидал", - заявил Мединский.

Министр культуры напомнил, что в прошлом году также был поставлен рекорд продажи абонементов столичной филармонии. "В прошлом году мы поставили абсолютный рекорд по продаже абонементов Московской филармонии, рекорд со времен ее основателя Луначарского. На концерты классической музыки за ночь было продано в онлайне 100 тысяч абонементов, каждый абонемент - несколько билетов", - подчеркнул он.

"Это говорит о том, что и классическое музыкальное искусство очень востребовано в нашей стране", - отметил Мединский.

ТАСС