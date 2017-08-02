«Мы-цыгане» откроет новый сезон театра «Ромэн»

Пьесу, по которой поставлен спектакль, 40 лет назад написали старейший актер и драматург театра Иван Ром-Лебедев и Николай Сличенко. Стремясь осмыслить и осветить многовековой путь цыганского народа, они соединили цыганский фольклор с фрагментами из русской и мировой классики.

На одной сцене сходятся герои, пришедшие из разных исторических эпох и преданий: древнеегипетские танцовщицы, севильская красавица Кармен, парижане Эсмеральда и Квазимодо из знаменитого романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», пушкинские Алеко и Земфира, Грушенька из лесковского «Очарованный странник» и Маша – героиня пьесы Льва Толстого «Живой труп». От спектакля к спектаклю артисты театра Ромэн» рассказывают о том, как многовековая многострадальная судьба цыганского народа совершила поворот к благополучию и счастью.