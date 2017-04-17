«Ромэн» споет про «Бриллианты и любовь»

«Бриллианты и любовь» в постановке режиссера Николая Лекарева и в оформлении художника–постановщика Анастасии Романцовой – яркая комедия положений на цыганский лад, полная зажигательных танцев и романтических песен. Тексты песен написаны Радмилой Богдановой, танцы поставлены известными хореографами Александром Рубенчиком и Анжелой Лекаревой.





Утро в доме богатого цыгана, известного продюсера Рамира Огневого начинается с визита незваного гостя. Предприимчивый Николай - финансовый управляющий в компании Рамира, влюбился с первого взгляда и собирается жениться. На какие только ухищрения не идет влюбленный, чтобы быть вместе с избранницей – и обман, и шантаж, и укрывательство. Одна ложь порождает другую, и все вместе запускает целую цепочку недоразумений. А тут еще и родная тетка Рамира приехала погостить, да любимая служанка собралась под венец, прихватив чемоданчик с приданым.

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик, композитор – З.а. России Николай Лекарев

Художник-постановщик – Анастасия Романцова

Текст песен – Радмила Богданова

Балетмейстеры – Александр Рубенчик, Анжела Лекарева

В спектакле участвуют:

Народный артист РФ Моисей Оглу, заслуженные артисты РФ Артур Булдыженко, Николай Лекарев, Татьяна Репина, Дана Туманская, артисты Петр и Валерия Янышевы, Александр Рубенчик, Мануэль Джелакаев, Анжела Лекарева, Руслан Лалай, Луиза Аббасова, Андрей Жемчужный, Патриция Оглу, Сергей Сураков, Патрина Шаркози.

Московский музыкально-драматический театр «Ромэн» - единственный цыганский репертуарный театр в мире, основан в 1931 году.