«Ночь в театре». Историю цыган споют в театре «Ромэн»

26 марта в Международный день театра Московский цыганский театр «Ромэн» приглашает на театрализованный концерт «19-17».

В основе сюжета - исторические факты и драматические события отечественной истории, связанные с революцией 1917 года. Раскол в обществе, гражданская война, начавшаяся волна эмиграции не могли не отразиться на судьбах и семьях цыган – артистов. О том, как складывалась жизнь цыган в первые годы революции в России и за рубежом, как им удавалось сохранять и развивать цыганскую культуру, песни и танцы и пойдет речь в представлении.

В мероприятии участвуют ведущие артисты театра. Начало в 22.00.

Московский музыкально-драматический театр «Ромэн» - один из самых известных и старейший из ныне действующих цыганских театров мира. В 1930 году в среде московской интеллигенции возникла идея создания цыганского театра. И не только потому, что в этот период в Москве и России широко создаются национальные театральные коллективы. Но еще и потому, что с конца 17-го – начала 18-го века, когда цыгане поселились в России, русскую литературу, музыку и поэзию невозможно представить без цыган и цыганской песни. Идею создания цыганского театра в Москве поддержал и первый нарком просвещении РСФСР Анатлий Луначарский. У истоков создания театра стояли выдающийся цыганский литератор Иван Ром-Лебедев и режиссёр Моисей Исаакович Гольдблат, который был первым художественным руководителем.

24 января 1931 года состоялось торжественное открытие цыганской студии, а 16 декабря того же года студийцы показали свой первый музыкально-драматический спектакль по пьесе А. Германо «Жизнь на колесах». Спектакль рассказывал о сложном переходе цыган к оседлой жизни, о молодежи, порывающей с прошлым. После премьеры студию переименовали в цыганский театр «Ромэн», а вчерашних студийцев стали называть актерами. Первые спектакли цыганских драматургов шли на цыганском языке. Но после того как в 1937 году «Ромэн» возглавил актёр МХАТа Михаил Яншин, спектакли стали играть на русском языке. Переход на русский язык позволил существенно пополнить репертуар театра произведениями русской и зарубежной классики и значительно расширить зрительскую аудиторию. Большой знаток и ценитель цыганского искусства, таборной песни М. Яншин стремился сделать «Ромэн» театром «серьезного содержания, соединить фольклор с большой драматургией».

С 1977 художественным руководителем театра «Ромэн» является Николай Сличенко – народный артист СССР, певец, режиссер. Когда Сличенко возглавил театр, на его подмостках доигрывали те, кто стоял у его истоков – Мария Скворцова, Марина Черкасова, Сантина Андреева, Валентина Вербицкая, Иван Ром, Ляля Черная и другие. За прошедшие десятилетия в театре «Ромэн» выросли собственные композиторы, сценографы, режиссеры, артисты.

Сегодня широко известны артисты театра Екатерина и Георгий Жемчужные, Ирина Некрасова, Ирэна Морозова, Дана Туманская, Михаил Оглу, Николай Лекарев, Тамила Агамирова, Виталий Страшинский, Артур Булдыженко, Петр и Валерия Янышевы и другие. Более четверти века сохраняется в репертуаре спектакль-обозрение «Мы – цыгане!», своеобразная визитная карточка театра, по которой театр «Ромэн» узнают во всем мире.

С 1969 года театр размещается в здании бывшего ресторана «Яръ», построенном в 1910 г. по проекту А. Эрихсона. Здание признано памятником истории и культуры Москвы. К 75-летнему юбилею театра была проведена его реставрация, в результате которой были обновлены фасад, отреставрированы старинные парадные двери, восстановлен декор эпохи модерн начала ХХ века. В фойе реконструирован уникальный инкрустированный пол. Зал оснащен современным звуковым и световым оборудованием, удобными креслами для зрителей.