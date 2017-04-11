Мюзик-холл покажет «Приключения Тома Сойера»

В компании с неунывающим весельчаком Томом и его закадычным другом Гекльберри Финном зрители побывают на кладбище, узнают, как сводить бородавки дохлыми кошками, попадут на остров Джексона, заблудятся в пещере Дугласа и отыщут настоящий клад. Юные любители театра познакомятся со строгой тетей Полли, дочерью окружного судьи Бекки Тетчер, в которую по уши влюбился юный Том, и еще со многими жителями маленького американского городка Санкт-Петербург, что расположился на берегу реки Миссисипи.



Приключения Тома Сойера

Композитор – В.Семенов

Режиссер-постановщик - А.Федоров

Музыкальный руководитель и хормейстер - А.Тарасова

Режиссер по пластике - Е.Каралашвили

Хореография - М.Матаев и О.Тихомирова

Сценография - В.Пал

Художник по костюмам - Е.Бочкова

30 апреля, Московский мюзик-холл, 12.00.