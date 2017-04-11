Мюзик-холл покажет «Приключения Тома Сойера»

В компании с неунывающим весельчаком Томом и его закадычным другом Гекльберри Финном зрители побывают на кладбище, узнают, как сводить бородавки дохлыми кошками, попадут на остров Джексона, заблудятся в пещере Дугласа и отыщут настоящий клад. Юные любители театра познакомятся со строгой тетей Полли, дочерью окружного судьи Бекки Тетчер, в которую по уши влюбился юный Том, и еще со многими жителями маленького американского городка Санкт-Петербург, что расположился на берегу реки Миссисипи.
Композитор – В.Семенов
Режиссер-постановщик - А.Федоров
Музыкальный руководитель и хормейстер - А.Тарасова
Режиссер по пластике - Е.Каралашвили
Хореография - М.Матаев и О.Тихомирова
Сценография - В.Пал
Художник по костюмам - Е.Бочкова
30 апреля, Московский мюзик-холл, 12.00.
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