На новосибирском арт-фестивале Репина начались мастер-классы

Впервые в истории форума для проведения мастер-классов выделено отдельное пространство, и все встречи объединены в единую программу.

Неотъемлемая часть любого фестиваля – мастер-классы – обычно существует на периферии событийного ряда и носит факультативный, спорадический характер. Транссибирский Арт-Фестиваль, изначально ориентированный на обмен опытом и просветительство, и творческая команда новосибирского ДК «Энергия» не только вывели жанр мастер-класса из тени, но и организовали ему отдельное творческое пространство, объединив в масштабную образовательную программу, которая пройдет с 13 по 30 марта.

Откроет фестивальную мастерскую французская пианистка Дана Чиокарли, которая двумя днями позже вместе с дирижером Лоренсом Фостером выступит на концерте-открытии Фестиваля. Также мастер-классы проведут трубачи Сергей Накаряков, Отто Заутер (Германия), Андрей Илькив (Украина), тромбонист Элиас Файнгерш (Швеция), виолончелисты Александр Князев и Пабло Феррандес (Испания), скрипачи Со-Ок Ким (Великобритания), Наталья Прищепенко, Леонард Шрайбер (Бельгия), Илья Король (Австрия). О тонкостях вокального искусства расскажет контртенор Матиас Рексрот (Германия), коуч Маркус Вилер (Швейцария) объяснит особенности пения на немецком языке.

Вадим Репин, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля: «Важнейшее наше направление - мастер-классы - в этом году мы решили структурировать, чтобы это не было каким-то побочным явлением, а стало полноценной частью Фестиваля. Мастер-класс может быть очень разным, у него множество разных подходов. В следующем году мы планируем сделать эту программу еще более разнообразной и интересной».

В рамках программы «Просто общайся со звездой!» Вадим Репин проведет два мастер-класса. Все мероприятия программы бесплатны как для участников, так и для зрителей.

IV Транссибирский Арт-Фестиваль, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным, пройдет с марта по октябрь 2017 года. Российский концертный кластер прозвучит в период с 15 марта по 3 апреля. Новосибирск остается центром Фестиваля, посвященного в этом году 80-летию Новосибирской области, правительство которой поддерживает форум с самого его рождения.