Транссибирский Арт-Фестиваль посетили 17 тысяч зрителей

За 20 дней события фестиваля – концерты и мастер-классы – посетило около 17 тысяч человек. Еще 6 тысяч человек посмотрели онлайн-трансляции концертов фестиваля.

В программу форума вошли 15 концертных программ – 12 в Новосибирске и 3 в городах Новосибирской области – Ордынском, Искитиме и Бердске; два кинопоказа фильмов Бруно Монсенжона с участием автора и 20 мастер-классов звёзд фестиваля. В заключительном концерте фестиваля Вадим Репин, Александр Бузлов и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Гинтараса Ринкявичуса исполнили сочинения Чайковского и Брамса.



Вадим Репин

«Главный итог этого года – в том, что публика начала нам доверять. Из 12 концертов, которые прошли в Новосибирске были заранее распроданы 10, а два были близки к этому. Такой ситуации у нас не было пока никогда ранее. Раньше люди шли на известные им имена, теперь у нас есть ощущение, что для слушателей бренд фестиваля является гарантией того, что качество концерта будет высокое, вне зависимости от того, известен в Новосибирске солист или нет», - рассказал Олег Белый, директор фестиваля.

За 20 дней в Новосибирске выступило 68 приглашённых музыкантов из более чем 20 стран, 10 из них – дирижёры, в числе которых Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Лоренс Фостер, Гинтарас Ринкявичус, Илья Король, Андрис Пога и многие другие. В программе фестиваля было задействовано 11 новосибирских коллективов – это 670 человек. В первую очередь в их числе – коллективы Новосибирской филармонии: Новосибирский академический симфонический оркестр, принявший участие в пяти программах, Филармонический камерный оркестр, выступивший в двух концертах, Новосибирская хоровая капелла и струнный квартет Filarmonica. «Все эти люди пообщались – не только лично, но и творчески – с приезжающими звездами, и нам кажется, что это не только один из итогов, но и одна из целей фестиваля», - отметил Олег Белый.

Слова благодарности Вадиму Репину, художественному руководителю фестиваля, произнес на заключительном концерте Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий:

«Вадим – не только уникальный мастер, но и человек, который умеет объединить вокруг себя. Благодаря ему к нам приезжают настоящие звёзды. Давайте скажем спасибо за его патриотизм, горячую искреннюю любовь к своей малой родине и желание сделать что-то доброе. Тем более приятно, что этот фестиваль посвящен 80-летию Новосибирской области».

Владимир Калужский, художественный руководитель Новосибирской филармонии, отметил: «Фестиваль – это окно в музыкальный мир, в этот раз оно было очень широко распахнуто, мы увидели и услышали очень многое. И Новосибирск как культурный город обогатился не только знакомством с выдающимися исполнителями, но и с тем, что в мире происходит с точки зрения исполнительских тенденций».

Новшеством IV Транссибирского Арт-Фестиваля стала мощная образовательная программа «Просто общайся со звездой», впервые реализованная в столь серьезном масштабе. Ее основной площадкой стала ДК «Энергия», в ее программу вошли 20 мастер-классов и творческих встреч. Участие в мастер-классах приняли порядка 60 человек, а количество зрителей составило примерно 3,5 тысячи человек. В их числе – представители более чем 50 образовательных учреждений Новосибирской области, представители стран ближнего зарубежья, был даже один участник из Москвы, прилетевший специально на мастер-класс Александра Князева.

Программа форума включила мировую премьеру концерта Dreamdancer Энйотта Шнайдера, традиционный проект «Дети – детям», развернутую программу мастер-классов, программы камерной музыки, показы фильмов Бруно Монсенжона и творческую встречу с ним, а также другие события. Приглашенным коллективом фестиваля в этом году выступил Государственный камерный оркестр «Витуозы Москвы», на концерте которого Вадим Репин впервые сыграл дуэтом с руководителем коллектива Владимиром Спиваковым. Впервые в истории фестиваля в его программе прозвучало вокально-симфоническое сочинение – «Страсти по Иоанну» И. С. Баха в исполнении Новосибирской хоровой капеллы, филармонического камерного оркестра и международной команды певцов под управлением Ильи Короля. В Новосибирске прошёл первый концерт, посвященный предстоящему юбилею легендарного дирижёра Владимира Федосеева.

Завершила свою работу основная часть Фестиваля, традиционно проходящая в Новосибирске. В течение ближайшего месяца в рамках IV Транссибирского пройдут концерты в Санкт-Петербурге, Самаре, Брюсселе, Тобольске, Тюмени. В сентябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.