На Паулса пожаловались за русскую речь в Латвии

Обращение связано с речью музыканта на посвященном годовщине города Лудза празднике, где он говорил по-русски. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на местный портал MixNews.

«Раймонд Паулс произнес торжественную речь в честь 840-летия Лудзы на русском языке. Мы так далеко зашли?» — написал Далиба в своем аккаунте в Twitter.

Как поясняет издание, Паулс все же по большей части говорил на латышском.

Юбилей Лудзы отмечался 12 августа. Около 35 процентов населения города — русские.

27 апреля центр оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова на 50 евро за общение с латвийскими школьниками на русском языке.

Центр государственного языка в Латвии основан в 1992 году. Ведомство, в частности, следит за соблюдением правил использования латышского языка в стране. Центр имеет право оштрафовать граждан, которые не говорят по-латышски в публичной сфере или говорят недостаточно хорошо. Русский в Латвии имеет статус иностранного, хотя и является родным как минимум для 25 процентов населения.