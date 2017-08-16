Паулс считает, что на его русскую речь пожаловался дурак

Жалобу подал житель республики в связи с выступлением маэстро на русском языке во время праздничного концерта по случаю 840-летия города Лудзы на минувших выходных.

"Вообще я удивлен, что этим глупостям уделили внимание. Зачем реагировать на то, что какой-то дурак что-то сказал?" - сказал он во вторник местной радиостанции "Балтком".

Со слов Паулса, никаких официальных заявлений на русском языке во время концерта в старейшем городе страны он не давал. "Я никаких официальных речей не произносил. Это полный бред. Не обращайте на эти глупости внимание", - отметил композитор.

"Я делал то, на что имею право. Я передал привет от Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Спели много песен из репертуара Пугачевой на русском, на что мы имеем полное право, и никто нам не может этого запрещать", - подчеркнул маэстро.

ТАСС