Названы ведущие «Премии МУЗ-ТВ 2017»

20 февраля, в рамках пресс-завтрака «Премии МУЗ-ТВ 2017» Ксения Собчак и Максим Галкин были объявлены, как ведущие 15-ой юбилейной церемонии. Имена еще двух конферансье до сегодняшнего дня держались в секрете.

Для Леры Кудрявцевой предстоящая церемония будет юбилейной вдвойне: уже в 10-ый раз она выйдет на сцену СК «Олимпийский» в качестве ведущей «Премии МУЗ-ТВ 2017».

Других ведущих также можно смело назвать «ветеранами» красной дорожки «Премии МУЗ-ТВ»: так, для Ксении Собчак предстоящая церемония станет восьмой по счету, а для Максима Галкина - шестой. Дмитрий Нагиев примет участие в шоу во второй раз: зрители уже могли наблюдать его в качестве ведущего на «Премии МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего»

«Премия МУЗ-ТВ 2017» пройдет 9 июня в спорткомплексе «Олимпийский».

12 апреля станут известны имена артистов, а также будет дан старт голосованию академиков Премии и зрительскому голосованию на сайте premia.muz-tv.ru