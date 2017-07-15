«Фабрика звезд» объявила кастинг

Уже совсем скоро зрители «МУЗ-ТВ» смогут смотреть отчетные концерты фабрикантов и наблюдать за их жизнью в «звездном доме».

Главным наставником молодых дарований и продюсером «Новой фабрики звезд» станет известный российский композитор, музыкальный продюсер и Заслуженный артист России Виктор Яковлевич Дробыш.



Виктор Дробыш

Участие в новом сезоне легендарного реалити станет четвертым на счету Виктора Яковлевича: в 2004 году Дробыш уже выступал в качестве сопродюсера «Фабрики звёзд - 4», в 2006 году был музыкальным продюсером шестого сезона телепроекта, а в 2011 году – одним из продюсеров «Фабрики звезд - 8. Возвращение»

Виктор Дробыш: "Фабрика Звезд" - это самый сильный музыкальный проект, существующий в России. Пройти мимо этого события я не могу, так как возвращение "Фабрики Звезд" - это самое большое грядущее событие в мире музыки. В разные годы этот легендарный телепроект дал старт таким артистам, как Стас Пьеха, Полина Гагарина, Зара, Тимати и многим другим. Надеюсь, что "Новая фабрика звезд" подарит нашей стране новых артистов с большой буквы и откроет громкие имена».

Телеканал «МУЗ-ТВ» приглашает всех желающих принять участие в кастинге и стать героями культового телепроекта. Оставить заявку на участие можно на сайте телеканала www.muz-tv.ru или в сообществе «МУЗ-ТВ» в социальной сети «Вконтакте» www.vk.com/muztv

10 августа, в Москве, в театре танца Аллы Духовой TODES, состоится большой финальный кастинг, который объединит участников из разных городов и стран. Продюсер «Новой фабрики звезд» Виктор Дробыш и члены жюри отберут 16 счастливчиков, имена которых совсем скоро узнает вся страна.