В Москве выбрали участников «Новой фабрики звезд»

Более 3 000 участников из разных городов и стран продемонстрировали свои вокальные и артистические способности.

На кастинг в Москве съехались молодые таланты со всех уголков страны – от Калининграда до Владивостока. Кастинг длился 12 часов подряд. Конкурсантам предлагалось исполнить песни певицы Ёлки, Макса Барских и Alekssev под фонограмму и акапелла. Музыкальный продюсер проекта Виктор Дробыш и педагог по вокалу Владимир Коробка все время находились на сцене и работали в тесной связке с молодыми исполнителями, подходили к каждому из них и внимательно отслушивали.

В жюри кастинга вошли генеральный директор телеканала «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров, генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева, музыкальный продюсер «Новой Фабрики звезд» Виктор Дробыш и наставник проекта и преподаватель по вокалу Владимир Коробка.



Фабрика звезд

Поддержать конкурсантов и дать ценные советы жюри приехали и участники прошлых сезонов «Фабрики звезд» Влад Соколовский, Рита Дакота и Стас Пьеха, а также солист группы M’BAND Анатолий Цой, певец Денис Клявер и группа «Дискотека Авария».

Генеральный директор «МУЗ-ТВ» Арман Давлетяров: «С момента объявления о запуске «Новой Фабрики звезд» мы получили более 15 000 заявок, и сегодня, на финальном кастинге, мы видим лучших претендентов на участие в новом сезоне. У Виктора Яковлевича богатый опыт, уже 3 «Фабрики звезд» за спиной. Сегодня мы во многом ориентируемся на его опыт и профессионализм, Очень важно, что такой проект сейчас запускается именно в эфире музыкального канала. Мы не только зажжем новые имена, но у нас есть возможность поддерживать фабрикантов в будущем, дать им гореть и радовать своими хитами зрителей в эфире музыкального канала».

- На кастинге у нас разделение функций, - рассказывает генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева. - Виктор Дробыш и Владимир Коробка слушают голосовые данные участников. Наша с Арманом задача – оценить кандидата визуально, посмотреть, как он ведет себя на сцене, харизматичен ли он и подходит ли нам по типажу, любит ли его камера. Тех, кто нас заинтересовал, мы приглашаем на отдельное прослушивание и далее уже принимаем коллегиальное решение. Хороших, достойных вокалистов мы сегодня увидели много, но нужно еще понимать, сможем ли мы обеспечить их подходящим музыкальным материалом. Ведь задача «Новой Фабрики звезд» не только в том, чтобы открыть новых артистов, но и в том, чтобы написать для них хиты!

- В участнике должна быть какая-то фишка, которая, как я говорю, доводила бы до мурашек, -уверен музыкальный продюсер проекта Виктор Дробыш. - Мы искренне пытаемся понять с первого раза, подходит нам человек или нет. А то, что мы можем ошибаться, – так все ошибаются! Нам приходится отсматривать огромное количество людей в сжатые сроки! Кого-то могли случайно пропустить и отправить домой.

- Сегодня пришло значительно больше хорошо подготовленных людей, чем это было раньше, - говорит наставник проекта, педагог по вокалу Владимир Коробка, у которого за плечами опыт работы на восьми сезонах «Фабрики звезд». - Есть просто выдающиеся ребята! Мы оцениваем обаяние, тембр, подачу и владение выбранным музыкальным стилем – это все слышно и понятно очень быстро. Наша задача сегодня не пропустить талантливых ребят. Их не может быть много.

Поделилась своими впечатлениями и группа «Дискотека Авария»: «Таких проектов, как «Фабрика звезд», должно быть больше в нашей стране. И мы очень рады, что именно телеканал «МУЗ-ТВ» решил запустить «Новую Фабрику звезд». Несколько лет назад за этим проектом следила вся страна, и мы все очень соскучились по «Фабрике звезд». Будет крайне интересно понаблюдать, что изменилось в проекте за 10 лет и как влияет участие в нем на дальнейшую судьбу молодых артистов. Но в любом случае «Новая Фабрика звезд» - это шикарная возможность проявить себя и продемонстрировать свои таланты на всю страну»

Напомним, что имена участников проекта будут оглашены в рамках первого отчетного концерта, который выйдет в эфире канала «МУЗ-ТВ» 2 сентября. Шестнадцать самых одаренных молодых людей страны соберутся вместе, чтобы жить в специально построенной академии - огромном двухэтажном загородном доме под прицелом камер 24 часа в сутки. В звездном доме с ребятами будут заниматься наставники проекта. Программа занятий очень насыщенная: вокал, танцы, сценическая речь, актерское мастерство, мейкап и стиль, фитнесс и многое другое, что важно знать и уметь молодому артисту. Каждую неделю к ним будут приходить с мастер-классами звездные гости.

Дневники «Новой Фабрики звезд» будут выходить в эфир МУЗ-ТВ с понедельника по пятницу. Подробности жизни участников будут освещать ведущие телеканала Артем Шалимов и Георгий Иващенко. Мы увидим, как живут участники, как они репетируют и готовятся к еженедельным отчетным концертам, которые будут проходить раз в неделю по субботам. Ведущая отчетных концертов – Ксения Собчак.