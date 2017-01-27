Николай Носков раскрыл секрет американских чартов РЕН ТВ

Первым гостем премьерных выпусков станет бывший солист легендарной группы «Парк Горького» Николай Носков. В программе музыкант расскажет, почему никто из наших артистов не обрёл популярности в Америке. Также артист исполнит новые треки и хиты прежних лет – «Это здорово», «Снег», «На меньшее я не согласен» и «Паранойя».



Николай Носков

Группа «Парк Горького», где когда-то солировал Николай Носков, - до сих пор один из самых известных за рубежом российских коллективов. В конце 80-х – начале 90-х музыканты отправились добиваться успеха в США. Теперь Николай собирает огромные залы – но в России. Ведущий программы «СОЛЬ» на РЕН ТВ Захар Прилепин поинтересовался у певца, почему никто из российских исполнителей не достигал третьей строчки хит-парада MTV.

«Там иностранцу очень сложно пробиться вперёд. Тем более, что СССР был для них «враг номер один, - рассказал Николай Носков. - Те люди, которые приходили к нам на концерт, воспринимали нас очень здорово. Просто фурор. В Америке за неделю после выхода альбома было продано 400 тысяч копий. 15 место в хит-параде MTV. Когда мы в рамках MTV тура работали в Америке в престижных клубах, где работал, например, Мик Джаггер – престижные клубы – к нам на концерт приходили американские рок-звёзды, стояли с людьми в зале и так же подпевали: О-о, у-о-о!

Но я помню, как Стив Тайлер из «Aerosmith» сказал: «Знаете, сколько мешков денег я занёс на MTV?». Должна быть серьёзная поддержка, а страна о нас как-то забыла. Здесь не вспоминали вообще, будто нас и не было.

Вот в Швеции шоу-бизнес – государственный. Поэтому Швеция – маленькая страна – создала свой звук в рок-н-ролле. Потому что государство, после того, как «ABBA» продала миллионы копий и принесла больший доход, чем компания «Volvo» , - осознало, что надо поддерживать музыкантов. Что это ресурс. И любой талант, который появлялся в Швеции, - они его строгали, как папа Карло Буратино. И получался человек.

А у нас огромная страна, ресурсы… А рок-музыка сама по себе. Что можем – то продвигаем. А дальше определённых границ уже и не можем».

Во время записи шоу «СОЛЬ» на РЕН ТВ Николай Носков со своей группой и струнным квартетом «Magnetic Fantasy» исполнил 11 треков, включая «Зачем», «Спасибо», «Снег», «Но я тебя люблю», «Паранойя». А песню «Это здорово» с музыкантом пел хором весь зал.

29 января, в 00:00 на РЕН ТВ.