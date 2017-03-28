Состояние госпитализированного Носкова стабильное

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила его пресс-атташе Юлия Сажина.



Николай Носков

«Только что разговаривали с лечащим врачом Николая. Его состояние оценивается специалистами как стабильное. Врачи считают, что он идет на поправку», - сказала Ю.Сажина. Она также опровергла появившуюся в СМИ информация о том, что состояние Н.Носкова ухудшилось, а также, что певец якобы был подключен к аппарату жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, что певец был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинический госпиталь «Лапино» в Подмосковье. Сообщалось также, что врачи готовят артиста к операции по удалению тромба в шейном отделе.