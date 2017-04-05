Николай Носков расстался с женой

Сейчас музыкант Николай Носков находится в клинике. Недавно появилась информация о том, что артист, незадолго до того, как оказался на больничной койке, расстался со своей женой Мариной. По заявлению источника, приближенного к паре, супруги не устраивали друг другу сцен, а разошлись мирно и без скандалов.



Николай Носков

«Почему у всех появляется интерес к личной жизни такого талантливого человека, как Николай Иванович? Почему нет ажиотажа, когда он выпускает новый альбом? Он не может расстаться с женой, так как находится в больнице. Официально он с женой своей не разведен», - сообщила Starhit представитель музыканта.