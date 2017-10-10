Пугачева победила рак и вернулась к концертной деятельности

Несколько лет назад артистка перенесла операцию в одном из столичных онкологических центров. У женщины обнаружили рак желудка, и ей потребовалось срочное вмешательство врачей, пишет Starhit.



Наталья Пугачева

Журналисты связались с коллегой исполнительницы Ольгой Туктаревой, которая рассказала о том, как себя чувствует участница «Евровидения-2012». По словам руководителя коллектива «Бабушки из Бураново» (выходцы из Малопургинского района Удмуртии, покорившие международный вокальный конкурс, сейчас выступают под этим именем), Наталья Яковлевна не жалуется на проблемы со здоровьем. Более того, Пугачева возобновила концертную деятельность.

«С нашей любимой Натальей Пугачевой все сейчас, слава Богу, отлично. (…) Ей сделали удачную операцию. Хорошо, что вовремя болезнь «поймали», – поделилась Туктарева. – Почти три года назад мы с размахом отметили 80-летие Натальи Яковлевны у нас в деревенском клубе. Она тогда, несмотря на недуг, песню для всех исполнила, которую сама и придумала. Получилось трогательно до слез. И вот теперь Пугачева по мере сил снова с нами выступает. А как будем отмечать ее день рождения в этом году, пока не решили».