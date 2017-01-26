Радио ХИТ FM провело ребрендинг

Слушатели радиостанции – современные люди, которые всегда в тренде и следят за самыми актуальными тенденциями.

И не только в мире музыки. Поэтому ХИТ FM за годы вещания постепенно корректировал свой формат, неизменно предлагая своим слушателям только стопроцентные зарубежные и российские хиты.

Новый логотип отражает эволюцию радиостанции. В качестве основы лого дизайнеры креативного агентства 2Sharp избрали современный кубический форм-фактор и яркий современный образ, изображенный в стиле «поп-ап», который подчеркивает эту эволюцию.



Новый логотип ХИТ FM



Старый логотип ХИТ FM