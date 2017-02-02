У Хит FM новый программный директор

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Роман Олегов назначен на должность программного директора радиостанции ХИТ FM.

Роман окончил Физический факультет Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова. Карьера на радио началась в студенческие годы на «Европе Плюс», где он, стал одним из первых ди-джеев, а также музыкальным редактором, параллельно сотрудничал с радиостанцией «Ретро FM» в качестве саундпродюсера.

Роман Олегов
Роман Олегов

В 2002 Роман перешел на должность директора программ «ХИТ FM». Кроме того, он выступал продюсером и программным директором на радиостанции «Энергия». В 2006 Роман занял позицию заместителя директора службы сети Европейской Медиагруппы. А в 2007 году возглавил «Европу плюс» в качестве программного директора

«Делать HIT FM - легко,- считает Роман,- ведь концепция продукта заложена уже в названии! HIT FM – это место, где живут музыкальные хиты, селебрити и самые яркие эвенты! Мы будем соответствовать названию, и абсолютно уверены – в этом и есть успех!»

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