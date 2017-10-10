Scorpions отменили турне из-за болезни солиста

"Scorpions с сожалением сообщают, что из-за серьезного ларингита (у солиста – ред.) оставшиеся концерты в рамках турне по США будут отменены. Высококлассные врачи Лос-Анджелеса посоветовали Клаусу Майне беречь голос. Если он продолжит тур, ему грозит необратимая потеря голоса", — говорится в сообщении.



Scorpions

На сайте группы сообщается, что вскоре Scorpions отправятся с туром в Россию. Первый концерт пройдет в Сочи 28 октября, группа также выступит в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Екатеринбурге.

Пока не сообщается, будут ли отменены концерты, запланированные за пределами США, передает РИА Новости.