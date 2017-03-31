«Серьга» может выпустить альбом к 1 июня

Музыканты не исключают, что могут успеть завершить работу над пластинкой к своему дню рождения 1-го июня.



Сергей Галанин

«Мы все время работаем на студии, уже последние пять лет. Есть какое-то свободное время – мы на студии. Нет такого сейчас, как раньше: студия была освобождена специально для тебя на месяц, например, и вот ты за этот месяц обязан был сделать все от и до. Сейчас другая ситуация: мы работаем в свободном режиме. То есть, мы вне времени, вне зависимости от собственного самочувствия, настроения. Сейчас в работе где-то песен пятнадцать. Я думаю, на пластинке будет песен 12-14, точно сейчас не знаю. Что-то отсеется, как обычно», - пояснил НСН Сергей Галанин.