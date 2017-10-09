Галанин снял клип «Стая» со «Стрижами»

Этот трек был записан вместе с группой «Би-2», а главным героем клипа стала авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи».

«Все началось с песни, это было шесть лет назад. За это спасибо Шуре и Леве Би-2. Потом я случайно узнал, что «Стрижи» считают эту песню своей, песня «Стая» очень по душе нашим друзьям-товарищам. Сейчас, в век технического прогресса, снять полет можно одной-двумя камерами, не брать с собой на борт никакого оператора. Простая мысль пришла где-то полгода назад еще. Как-то мы выступали у ребят на их празднике в Кубинке (глядеть на это без восторга, конечно, невозможно), и я говорю: «Вот классно было бы сделать видео на песню, которая вам нравится». На что ребята сказали: «Все, сейчас за лето наберем материал, мы только за!». Вот так у нас все и получилось, огромное им за это спасибо, да здравствуют «Стрижи»!», - рассказал НСН Сергей Галанин.