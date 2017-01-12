Сергей Галанин посвятил клип Дэвиду Боуи

Композиция посвящена памяти известного музыканта, а её премьера приурочена к годовщине его смерти, пишет Репродуктор.

Новый клип группы «Серьга» снят Михаилом Максимовым по идее Сергея Галанина. Съёмки проходили в «Галерее винила на Белорусской» и ресторане «Черчилль паб». Музыканты выражают благодарность оказавшим содействие в съёмках Вадиму Малахову и Станиславу Богинскому.

Главную роль в клипе исполнил Сергей Галанин. В кадре лидер «Серьги» рассматривает пластинки своих любимых музыкантов. Также в видео снялись сын Сергея Павел и его супруга Ася.