Thomas Anders впервые записал альбом на немецком

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Немецкий певец Томас Андерс в первый раз в своей музыкальной карьере выпустил альбом на родном языке.

Томас Андерс продал за свою 40-летнюю карьеру более 125 миллионов записей, но альбом Pures Leben стал первым альбомом на немецком языке.

Записав альбом на немецком, исполнитель отмечает, что английский язык все-таки звучит более романтично.

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