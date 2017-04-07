Thomas Anders впервые записал альбом на немецком

Немецкий певец Томас Андерс в первый раз в своей музыкальной карьере выпустил альбом на родном языке. ПопНовостиТомас Андерс продал за свою 40-летнюю карьеру более 125 миллионов записей, но альбом Pures Leben стал первым альбомом на немецком языке. Записав альбом на немецком, исполнитель отмечает, что английский язык все-таки звучит более романтично. Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4234431'>Pures Leben</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/12175'>Thomas Anders</a> на Яндекс.МузыкеБыстрый поиск: Thomas Anders Добавить комментарий
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