Tracktor Bowling даст последний концерт в Москве

Вместе с Tracktor Bowling в каком-то смысле завершаются и славные, яркие, полные надежд и приключений, 20 лет альтернативной музыки в стране. Молодые и голодные, жаждущие завоевать самые недостижимые музыкальные вершины, «Трактора» стояли у ее истоков, выйдя на большие сцены из маленького подвала в московском Очаково. Они шли вперед, раз за разом преодолевая препятствия на своем пути. Главной силой «Тракторов» всегда были поклонники, которые бесконечно поддерживали любимый коллектив, и группа, как птица Феникс, снова и снова восставала из пепла.



Tracktor Bowling

Как и у каждой захватывающей книги, так и у каждого богатого на взлеты и падения коллектива, рано или поздно, должен быть правильный, свой «Эпилог». Именно поэтому последний на сегодня концерт носит литературное название, как недостающая, завершающая эту длинную и увлекательную повесть глава.

«Сегодня мы дошли до определенной точки, и как бы ни было тяжело, всегда нужно уметь вовремя перелистнуть страницу. Все мы росли и взрослели вместе с Tracktor Bowling, приобретали опыт, находили друзей и единомышленников, реализовывали свои идеи и развивались творчески. Эта группа навсегда останется для нас чем-то большим, чем просто коллективом. Это было по-настоящему крутое, увлекательное путешествие, которое на сегодня подошло к концу. Нам остается пожать друг другу руки, и поблагодарить всех тех, кто давал нам силы двигаться вперед на протяжении этих 20 лет. А что касается музыки - она будет жить вечно. В наших сердцах, и в сердцах наших слушателей», - говорят музыканты.