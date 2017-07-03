Участник Jukebox Trio готовит сольный альбом

Недавно Илья представил песню группы «Стреляй» в рамках проекта своего сольного проекта «Ил».



Илья Иванов

«Я решил создать сольный проект, потому что у меня накопилось какое-то количество песен, которое я хотел аранжировать с инструментами. В коллективе на данный момент два человека – это я и гитарист и музыкант Дмитрия Емельянов. В записи песни «Стреляй» приняли участие музыканты группы Therr Maitz. В планах группы «Ил» дозаписать полноценный альбом, снять несколько клипов. В общем, продолжать работать», - рассказал НСН музыкант.