Владимир Кузьмин споет 8 марта

В этот теплый весенний вечер легендарный рок-музыкант сделает отличный подарок всем своим поклонникам, и исполнит свои лучшие, всенародно известные хиты, сообщается в пресс-релизе концерта.



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Многогранная творческая деятельность Владимира Кузьмина в роли композитора, поэта, певца, мультиинструменталиста за сорок с лишим лет на профессиональной сцене позволила успешно выпустить несколько десятков альбомов и обрести множество преданных поклонников. Каждая работа Владимира Кузьмина – в чем-то автобиографическое произведение, посвященное истории любви, друзьям, семье и личным переживаниям: "Пять минут от дома твоего", "Я не Казанова", "Сибирские морозы", "Симона", "17 лет", "Тоска", "Лед слезы льет", "Еще вчера", "Голос", "Эй, красотка!"...

Его простые лирические песни затронут каждого слушателя, а умение донести душевные переживания искренне, без малейшего стеснения, очаруют раз и навсегда. В Международный Женский день, в самом центре Москвы, в теплой уютной атмосфере Концертного зала «Известия Холл» артист споет о простых радостях бытия, с высоты прожитых лет своей нелегкой судьбы напомнив нам о самом главном – о любви. Подарит море эмоций, рок-н-рольного драйва, и, конечно же, частичку мудрости.