Владимир Сорокин написал либретто для оперы Генделя

Об этом Богомолов сообщил в фейсбуке.

«Триумф Времени и Правды» — первая оратория Генделя. Он сочинил ее в 1707 году в Италии, автором либретто стал известный покровитель искусств римский кардинал Бенедетто Памфили. Впоследствии композитор еще дважды обращался к этому произведению: вторая и третья редакции «Триумфа» были представлены в Лондоне в 1737 и 1757 годах. Герои оратории — аллегорические персонажи Время и Правда (в первоначальной версии — Разочарования), Красота и Наслаждение, — спорят между собой, и в результате побеждают Время и Правда.

«Готовя проект, я подумал о том, чтобы попросить великого русского писателя и моего друга Владимира Сорокина написать новый перевод/версию/оригинальный текст либретто», — пишет Богомолов, отмечая литературное несовершенство текста кардинала Памфили «в противоположность великой музыке».

«Моя идея нашла полное понимание театра и его руководства, за что я бесконечно благодарен. — сообщает режиссер. — Владимир Сорокин написал невероятный текст. Я полагал, что будучи уникальным стилистом, Сорокин прекрасно почувствует соль и суть, я лелеял тайную литературоведческую идею, что Сорокин — новое барокко, барокко XXI века, но я не мог подумать что получу текст абсолютно конгениальный музыке Генделя».

Colta