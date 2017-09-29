Вокалист Jukebox trio выпустил мини-альбом

В него войдут три сольные работы: «Влюбился», «Настя» и «Фиксация».

В прошлом году группа выпустила EP «ИВолГа», которая состояла из работ каждого участника трио, написанных и аранжированных самостоятельно. Именно он и стал предпосылкой для дальнейшего развития сольного творчества музыкантов. Первым отказался от принципов а капелла и битбокса Илья Иванов, чей сингл «Стреляй», выпущенный под псевдонимом ИЛ, за лето прошелся по хит-параду «Нашего радио». Теперь настала очередь Вовы, который подготовил сразу три композиции, объединенных общим настроением и музыкальным видением, звучанием. Он признался, что, работая над этими песнями, не ставил перед собой никаких рамок, это чистое самовыражение и любовь к музыке! «Нам не тесно в рамках жанра а капелла. Просто когда ты можешь играть в игру без инструментов по одним правилам, и в то же время переключаться и делать инструментал или электронику совершенно по другим, это даёт мозгу отдых , смену картинки… в общем, кайф в чистом виде!»

Песни с мини-альбома VOVA «VIVA» будут представлены публике на праздничных концертах Jukebox trio по случаю 13-летия коллектива в Москве (26 октября, клуб "16 тонн"), Санкт-Петербурге и Казани.