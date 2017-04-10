Вышел первый клип Сергея Старостина

Несмотря на всю глубину и многогранность творчества Сергея Старостина, на его огромный опыт, это его первый клип.

Видео снято в 2016 году во Владимирской области и в Москве лабораторией актуального творчества «Прото» при поддержке творческой штудии "Гуморески".

Евгений Кузёмин, сценарист, режиссёр:

- Нужно было создать клип, который был бы нестандартным для фолка, без всей этой ай-люли-люли-малины. И песня в исполнении Сергея Старостина сама по себе – непривычная форма фолка: это охранный напев. То есть, вот какие-то беглые разбойники стали в лесу лагерем, а один ходит, этот лагерь охраняет. Ну и напевает себе под нос такую песню, чтоб не уснуть. А в этой песне вдруг вся его жизнь оказывается. Другой момент – Сергей пожелал, чтобы видео касалось современности, связывало старинную песнь с сегодняшним днём. Это сразу сделало задачу и её решение многогранными. Мне нужно было придумать, кем, как, в какой момент может исполняться сегодня песня двухвековой давности. Придумать и добиться того, чтобы её сегодняшнее исполнение не выглядело нарочитым, искусственным или претенциозным. Я и придумал, как мне кажется, довольно естественную историю, на которую песня хорошо легла. Главное отличие нашего клипа от основной массы клипов вообще – это наличие внятной сюжетной линии. Зритель не просто посмотрит картинки и поющего Сергея Николаевича, но увидит интригующую историю.

Павел «Африканда» Коротков, продюсер, актёр:

- С Сергеем Николаевичем мы знакомы достаточно давно – как артисты и как организаторы. Но вот встретиться таким образом – на съемочной площадке, в глухой владимирской деревне, оказаться в параллельной реальности, пошутить, покуражиться - это дорогого стоит. Это был какой-то… порыв! Провидение! В один момент вдруг нашлось всё: идея, режиссерский взгляд, локация, желание мэтра создать клип и команда профессионалов, готовых это желание подхватить. Самое сложное для меня в этом проекте было согласиться сниматься. Я считал, что мог бы помочь в массовке, если возникнет необходимость, но одну из главных ролей никак не мог принять. Заставили! Чего не сделаешь ради хорошего проекта и ради команды?.. Но до сих пор считаю выдвижение меня на первые роли спорным.