Waters послал недовольных его выступлением на концерт Katy Perry

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Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс рассказал о своем американском туре Us + Them, который он посвятил критике президента США Дональда Трампа.

Его слова передает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

На мероприятиях Уотерса демонстрируются изображения Трампа, в частности, исполняющего нацистское приветствие и одетого в мантию членов ку-клукс-клана. По словам исполнителя, некоторые поклонники протестовали против такого шоу и покидали концерты.


Роджер Уотерс

«За одну ночь уходит, может, человек десять. Это не слишком удивительно», — отметил Уотерс.

Музыкант подчеркнул, что тем, кому не нравится политизированность его выступлений, следует сходить на концерты американской певицы Кэти Перри.

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