Waters послал недовольных его выступлением на концерт Katy Perry

Его слова передает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

На мероприятиях Уотерса демонстрируются изображения Трампа, в частности, исполняющего нацистское приветствие и одетого в мантию членов ку-клукс-клана. По словам исполнителя, некоторые поклонники протестовали против такого шоу и покидали концерты.



Роджер Уотерс

«За одну ночь уходит, может, человек десять. Это не слишком удивительно», — отметил Уотерс.

Музыкант подчеркнул, что тем, кому не нравится политизированность его выступлений, следует сходить на концерты американской певицы Кэти Перри.