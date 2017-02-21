Roger Waters готов сыграть The Wall на границе США и Мексики

Уотерс вместе с музыкантами собирается вживую исполнить легендарную пластинку Pink Floyd The Wall 1979 года.



Роджер Уотерс

В интервью AFP Уотерс заявил, что пластинка "особенно актуальна сейчас, когда Трамп всё время говорит о строительстве стен, создавая разделение между расами и религиями". Он также отметил, что альбом рассказывает о том, "насколько разрушительным может быть строительство как для конкретной личности их воздвигающей, так и для внешнего мира".

Одно из самых известных живых исполнений The Wall состоялось в 1990 году в Берлине спустя восемь месяцев после падения Берлинской стены.