Юта «Как в воду глядела» в новом клипе

«Это совершенно новое и новаторское для Юты творение, которое открывает новый этап в творчестве певицы. Такой Юты вы ещё не видели», - анонсируется в пресс-релизе клипа.

Юта сочинила песню «Как в воду глядела» для нового альбома, и песня станет заглавной для него. Альбом, выход которого запланирован на осень, будет сделан в эстетике современной русской поп-этники.

Клип «Как в воду глядела» для контраста с русским мелосом песни решили снять в одной мусульманской стране. И тут начались неожиданности. Задолго до начала съёмок было получено официальное разрешение властей этого государства, но по завершении съёмочного периода вдруг выяснилось, что разрешение аннулировано. Съёмочная группа подверглась тщательному обыску на таможне и вообще еле уехала домой в Москву. Однако часть материала всё-таки уцелела.

Из него режиссёр Dima Croll смонтировал то, что и задумывал: красивую, лёгкую и бодрую историю. Маленький фильм без выраженного сюжета, но с добрым и романтичным настроением. Морской бриз, горячее солнце, пёстрый базар, древние здания местной медины в бесконечных ориентальных узорах и танцующая Юта – пастельных тонах, чтобы сохранить ощущение естественной городской среды и живой, непосредственной девушки в кадре.

Сингл «Как в воду глядела» уже получил прописку на радио. Песню ротируют «Дорожное радио», «Милицейская волна», «Страна FM» и «Шансон».

Режиссёр Dima Croll и Юта сотрудничают с прошлого года. Croll – режиссёр видеоверсии концерта Юты в зале «Планета КВН», показанной по НТВ. Новая концертная программа «Как в воду глядела» пройдёт 1 декабря в зале Crocus - Vegas.