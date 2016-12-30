Фестиваль спектаклей Бориса Покровского пройдет в январе

Фестиваль дает возможность увидеть ретроспективу лучших спектаклей Покровского, поставленных в Камерном музыкальном театре. Большинство из них много лет с неизменным успехом идут на этой сцене, а также входят в гастрольные программы театра, их с радостью встречают зрители во всем мире.

В рамках фестиваля буду показаны восемь опер: «Ростовское действо» митрополита Димитрия Ростовского (7 и 8 января), жемчужина барочного музыкального театра «Юлий Цезарь и Клеопатра» Г. Ф. Генделя (11 и 12 января), две великие оперы В. А. Моцарта – «Волшебная флейта» (20, 21 и 22 января) и «Дон Жуан, или Наказанный развратник» (25 и 26 января), оперные шедевры ХХ века – «Похождения повесы» И. Стравинского (28 и 29 января) и «Нос» Д. Шостаковича (18 января), одноактные оперы Дж. Пуччини « Плащ» и «Джанни Скикки» (1 февраля) и симфоническая сказка для детей «Петя и волк» С. Прокофьева (14 и 15 января).

Идея проведения фестиваля возникла после смерти Покровского как осознанная необходимость и дань памяти великому режиссеру.

Кроме того, театр выступил соорганизатором выставочного проекта, посвященного 105-летию со дня рождения Бориса Покровского. Мемориальная фотовыставка, представляющая уникальные фотографии из архива театра и личного архива Дмитрия Бертмана, пройдет с 22 января по 6 февраля в театре «Геликон-опера» в камерном зале, носящего имя великого метра.