Главного режиссера театра Покровского сняли c должности

Беспрецедентная история развернулась в Камерном музыкальном театре имени Б. А. Покровского. Во время подготовки спектакля "Милосердие Тита" Моцарта, постановщиком которого должен был быть главный режиссер театра Михаил Кисляров, возник конфликт творческих интересов. Результатом его по решению 85-летнего музрука театра Геннадия Рождественского было отстранение Кислярова от постановки.

С Михаилом Кисляровым расторгли трудовой договор в должности главного режиссера, пишет "Российская газета".

История получила свое продолжение. В театре, который создавался великим оперным режиссером Борисом Покровским в 1972 году как единственная тогда в стране лаборатория оперной режиссуры и современной оперы, ставка главного режиссера была упразднена. С Михаилом Кисляровым, приглашенным в театр Борисом Покровским и работавшим режиссером-постановщиком с 1989 года, а с 2010 года занимавшим должность главного режиссера театра, расторгли трудовой договор (от 26.08.2015 года) и предложили занять вакантное место реквизитора (с окладом в 3805 рулей) или артиста оркестра (с окладом в 6342 рубля). Теперь с 7 апреля известный московский режиссер должен приступить к работе в новой должности реквизитора.