Театр Покровского презентует «Милосердие Тита»

Идея новой постановки не самой известной в России оперы венского классика принадлежит музыкальному руководителю театра, народному артисту СССР Геннадию Рождественскому, который пригласил к сотрудничеству дирижера-постановщика Игната Солженицына; позже к проекту присоединился режиссер-постановщик Игорь Ушаков. Немаловажную роль в спектакле будет играть визуальная составляющая: художник-постановщик Теодор Тэжик известен своими новаторскими концепциями. Этот творческий альянс обещает стать заметным событием в жизни театральной Москвы.

Игорь Ушаков: «Я избегаю высказываться по поводу концепции будущего спектакля, потому что это ведет к однозначности восприятия. Мы пытаемся рассказать эту историю, поворачивая ее чуть вправо или чуть влево, не кардинально, не меняя сути произведения, но стараемся посмотреть на сюжет с точки зрения нашего времени. На мой взгляд, в этой опере нет подводных течений, скрытых смыслов. Она об идеальной дружбе и идеальной любви, о предательстве дружбы и предательстве любви и стоящем над всем этим милосердии».

Моцарт сочиняет «Милосердие Тита» в 1791 году, за несколько месяцев до смерти, причем сочиняет в кратчайший срок. Правда, некоторые речитативы, возможно, принадлежат перу его ученика, Франца Ксавера Зюсмайера. Это одна из двух последних опер Моцарта (наряду с «Волшебной флейтой»), заказанная по случаю восхождения Леопольда II на богемский трон. Первый биограф Моцарта Франц Ксавер Нимечек отмечает, что «в ней есть несуетная величественность, которая мягко, но оттого не менее глубоко воздействует на чувствительную душу».

Либреттист Катерино Маццола переработал чрезвычайно популярный в свое время текст Пьетро Метастазио (среди других на него писали Кристоф Виллибальд Глюк, Иоганн Кристоф Бах, Доменико Скарлатти), сократив три акта до двух, добавив ансамблевые номера и усилив динамизм действия. Оперу seria оживили черты buffa, но общая атмосфера «серьезной» оперы сохранилась. Музыковеды Павел Луцкер и Ирина Сусидко считают, что по отношению к своим зрелым венским операм Моцарт как бы идет вспять, стремясь поднять сольное пение на прежнюю высоту – в полном соответствии с нормами оперы seria. Вместе с тем дирижер Николаус Арнонкур усматривает в «Милосердии Тита» и дорогу в будущее. По его мысли, таким был бы путь Моцарта в области музыкальных драм XIX века: здесь он находит музыкально-драматические эффекты, которые вновь появятся только у раннего Верди.