Александр Панайотов подписал контракт с Григорием Лепсом

Об этом Life.ru стало известно от представителей самого ПЦ под руководством генерального директора Александра Никитина и исполнительного продюсера Майи Сериковой.



Александр Панайотов

Теперь 33-летний Панайотов — официальный подопечный своего наставника, который будет заниматься его раскруткой в шоу-бизнесе. Первым плодом сотрудничества с Лепсом станет сольный концерт Александра Панайотова, который объявил ПЦ, шоу состоится 8 марта в столичном "Крокус сити холле". В планах — выпуск нового альбома и подготовка к конкурсу "Евровидение", куда Александра собирается в этом году отправить Первый канал.