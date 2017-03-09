Александр Панайотов показал в Крокусе новую программу

Наставник и продюсер артиста Григорий Лепс также вышел в этот вечер на сцену, исполнил со своим «подопечным» хит «Я слушал дождь» и поздравил с первым сольным концертом в Москве.

В программу «Непобедимый» вошли как песни, принесшие Александру Панайотову успех на проекте «Голос», так и треки из его предыдущих альбомов. Также певец исполнил песню из репертуара Меладзе «Не тревожь мне душу, скрипка», которую впервые спел в январе этого года на фестивале «Рождество на Роза Хутор», а также представил новую песню «Падаем».

Сюрпризом для зрителей стал дуэт Александра Панайотова с Маргаритой Позоян «Мастер и Маргарита». «Я давно мечтал написать что-то, выходящее за рамки трехминутного формата, что-то глобальное и крупное, - сказал Александр. - Это именно такая песня. Не формат, как и я сам!»

Впрочем, собравшихся на сольный концерт журналистов куда больше самой музыки волновал вопрос об участии артиста в конкурсе «Евровидение». На этот вопрос Панайотов ответил: «Выберут - с удовольствием поеду!»